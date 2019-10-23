Орешкин: Россия готова реализовать проекты, повышающие качество жизни в Африке

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Россия готова реализовать проекты, направленные на решение задачи повышения уровня жизни в африканских странах. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на пленарном заседании форума Россия - Африка.

"Россия готова совместно с африканскими партнерами реализовывать те проекты, которые будут повышать качество жизни в Африке", - сказал он.

По словам Орешкина, "за последние пять лет идет процесс удвоения объемов торговли". Он отметил, что после наблюдавшейся некоторое время назад паузы в развитии отношений между Россией и странами Африки торгово-экономическое взаимодействие восстанавливается.

"Тот уровень, который сейчас достигнут, еще не раскрывает потенциала, который есть у России и африканских стран", - добавил глава Минэкономразвития РФ.

В частности, заявил министр, Россия накопила большое количество компетенций в экономике, а также в сфере человеческого капитала и цифровых технологий. Эти компетенции, по его словам, помогут странам Африки в решении задач повышения уровня жизни, развития здравоохранения, внедрения новых технологий.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.