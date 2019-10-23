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Аксенов: правительство России до 1 января примет решение о создании фонда развития Крыма

Одним из направлений работы фонда станет развитие санаторно-курортной отрасли полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что решение о создании Фонда развития Крыма будет принято до 1 января, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов, выступая с докладом о плане работы правительства на пять лет.

"До 1 января правительство РФ примет решение по этому вопросу [созданию фонда развития Крыма]", - сказал Аксенов.

Он не уточнил функционал фонда, отметив только, что он будет способствовать, помимо прочего, развитию санаторно-курортной отрасли. Создать фонд, по его словам, планируется на базе РНКБ.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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