Аксенов: правительство России до 1 января примет решение о создании фонда развития Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что решение о создании Фонда развития Крыма будет принято до 1 января, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов, выступая с докладом о плане работы правительства на пять лет.

"До 1 января правительство РФ примет решение по этому вопросу [созданию фонда развития Крыма]", - сказал Аксенов.

Он не уточнил функционал фонда, отметив только, что он будет способствовать, помимо прочего, развитию санаторно-курортной отрасли. Создать фонд, по его словам, планируется на базе РНКБ.