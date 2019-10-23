Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Moody's изменило прогноз по банковскому сектору России с "позитивного" на "стабильный"

Такое решение принято на фоне слабого роста экономики, который будет препятствовать улучшению ситуации в банковском секторе в ближайшие месяцы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's на фоне слабого роста экономики изменило прогноз по банковскому сектору России с "позитивного" на "стабильный". Об этом говорится в аналитических материалах рейтингового агентства.

"Прогноз агентства Moody's по российской банковской системе изменен с позитивного на стабильный на фоне слабого роста экономики, который будет препятствовать улучшению ситуации в банковском секторе в ближайшие 12-18 месяцев", - говорится в опубликованном отчете.

Аналитики Moody's ожидают, что в течение прогнозного периода в 12-18 месяцев доля проблемных кредитов в банковском секторе будет стабильной, но останется на высоком уровне из-за того, что слабые макроэкономические условия препятствуют эффективному урегулированию накопленной проблемной задолженности.

По словам вице-президента - старшего кредитного эксперта агентства Moody’s Ольги Ульяновой, российская экономика продолжает испытывать ряд проблем, из-за чего прогноз агентства по росту реального ВВП РФ на 2019 год был понижен с 1,6% до 1,2%, а потенциал роста экономики в 2020 году остается низким, примерно на уровне 1,5%. Тем не менее, благоприятное влияние на операционную среду банков будут оказывать гибкая денежно-кредитная политика, относительно стабильный обменный курс и рост государственных расходов, полагает Ульянова.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЧП на руднике "Таймырский"
Названа предварительная причина гибели трех рабочих на руднике в Красноярском крае
Работники, по всей видимости, погибли от недостатка кислорода, сообщил операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС