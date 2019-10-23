Moody's изменило прогноз по банковскому сектору России с "позитивного" на "стабильный"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's на фоне слабого роста экономики изменило прогноз по банковскому сектору России с "позитивного" на "стабильный". Об этом говорится в аналитических материалах рейтингового агентства.

"Прогноз агентства Moody's по российской банковской системе изменен с позитивного на стабильный на фоне слабого роста экономики, который будет препятствовать улучшению ситуации в банковском секторе в ближайшие 12-18 месяцев", - говорится в опубликованном отчете.

Аналитики Moody's ожидают, что в течение прогнозного периода в 12-18 месяцев доля проблемных кредитов в банковском секторе будет стабильной, но останется на высоком уровне из-за того, что слабые макроэкономические условия препятствуют эффективному урегулированию накопленной проблемной задолженности.

По словам вице-президента - старшего кредитного эксперта агентства Moody’s Ольги Ульяновой, российская экономика продолжает испытывать ряд проблем, из-за чего прогноз агентства по росту реального ВВП РФ на 2019 год был понижен с 1,6% до 1,2%, а потенциал роста экономики в 2020 году остается низким, примерно на уровне 1,5%. Тем не менее, благоприятное влияние на операционную среду банков будут оказывать гибкая денежно-кредитная политика, относительно стабильный обменный курс и рост государственных расходов, полагает Ульянова.