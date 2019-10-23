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РФ прорабатывает с Китаем вопрос поставок российской свинины

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, в настоящее время переговоры идут "достаточно тяжело", однако Россия считает, что Китай в перспективе будет закупать у нее "большой объем мяса свинины"

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с Китаем по вопросу поставок российской свинины, однако конкретных договоренностей пока нет. Об этом в среду заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Работаем с нашими китайскими партнерами, чтобы открыть рынок по мясу свинины <...> Пока с ними не удается договориться, но я думаю, что какое-то время пройдет и этот вопрос тоже решим", - сказал Патрушев.

По его словам, в настоящее время переговоры идут "достаточно тяжело", однако Россия считает, что Китай в перспективе будет закупать у нее "большой объем мяса свинины".

"По всем направлениям, по всей номенклатуре с китайцами очень тяжело договариваться. Они сложно в процессе переговоров себя ведут, но, тем не менее, если мы с ними о чем-то договариваемся, потом это реализуется", - сказал министр.

На вопрос, есть ли в настоящее время твердые контракты на поставки российской сельхозпродукции в Китай, он ответил утвердительно.

"Есть, мы же открыли недавно мясо птицы на Китай и молочную продукцию", - сказал Патрушев.

Теги
РоссияКитайПатрушев, Дмитрий Николаевич
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