Переговоры президентов России и Египта по возобновлению авиасообщения прошли конструктивно

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси по возобновлению чартерного авиасообщения между странами прошли конструктивно, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, отвечая на вопрос ТАСС.

"Конструктивно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр отказался от других комментариев.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля прошлого года.