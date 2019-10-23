Путин считает возможным удвоить товарооборот России и Африки за четыре-пять лет

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин видит возможности удвоения товарооборота России и Африки на четыре-пять лет. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка. "Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота - это как минимум", - сказал президент РФ, говоря о перспективах наращивания объема взаимной торговли с Африканским континентом.

Российский лидер привел пример: "Мы экспортируем сейчас сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран больше, чем оружия". "Оружия там на $15 млрд, а по сельхозпродукции уже вышли на рубеж, по-моему, $25 млрд, - сказал президент. - Поэтому у нас есть хороший очень потенциал развития, здесь есть о чем поговорить, все это позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли".

По словам российского лидера, дополнительные возможности для сотрудничества предоставляют развивающиеся в Африке интеграционные процессы. Он приветствовал создание в рамках Африканского союза африканской континентальной зоны свободной торговли. Путин также заявил о готовности взаимодействовать с этой новой структурой.

"Поддерживаем установление тесных рабочих контактов между Комиссией Афросоюза и Евразийской экономической комиссией, которые подписывают завтра меморандум о взаимопонимании", - отметил он, заверив, что Россия будет всячески содействовать этой работе по сближению торговых режимов, действующих в рамках африканской зоны свободной торговли и общего рынка ЕАЭС.

Поддержка на государственном уровне

Путин также заявил о намерении России расширять сеть торговых представительств в Африке, а также устанавливать новые контакты и оказывать поддержку бизнесу. По его словам, хорошо зарекомендовала себя работа созданного под эгидой ТПП РФ Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки. Президент рассказал, что эта структура содействует российским предпринимателям в освоении рынков государств Африки, помогает бизнесу в реализации новых совместных инвестиционных проектов. При этом российский лидер обратил внимание на то, что многие российские компании уже давно работают с африканскими партнерами в самых разных секторах экономики и настроены на дальнейшее наращивание присутствия в Африке.

"Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня", - заверил Путин. Он привел в пример концерны "Газпром" и "Лукойл", которые реализуют в Африке нефтегазовые проекты, компанию "Алроса", осваивающую алмазные месторождения, а также компанию "Яндекс", которая помогает африканским государствам в решении вопросов информационной безопасности и развитии цифровой экономики. Президент также добавил, что Росатом готов предложить африканским партнерам создание атомной индустрии "под ключ" и строительство исследовательских центров на базе многоцелевых реакторов.

Путин проинформировал, что в Египте завершается создание индустриальной зоны - крупной площадки в экономической зоне Суэцкого канала, где компании из России смогут локализовать свои производства и мощности. По его словам, к этой работе планируется подключить около 20 предприятий.

Списанные долги

Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила $20 млрд, добавил Путин. Он напомнил, что Москва на системной основе оказывает содействие развитию Африканского континента.

"Мы предоставляем торговые преференции, сотрудничаем в рамках международных структур, например, по линии Всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Всемирной организации здравоохранения. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд", - сказал Путин.

Он добавил, что с рядом государств Африки запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

Традиционной областью российско-африканского взаимодействия, по словам Путина, является подготовка квалифицированных кадров. Он напомнил, что в середине 1980-х годов наша страна в Африке построила около 100 учебных заведений, порядка полмиллиона африканцев прошли профессиональную подготовку для работы на промышленных предприятиях и в сельхозотрасли своих стран. "Сейчас в России учатся 17 тыс. студентов из Африки, из них около 4 тыс. обучаются за счет бюджета России", - добавил президент РФ.

Путин отметил, что в рамках форума запланирована насыщенная программа, участникам мероприятия будут представлены конкретные идеи и предложения в отношении перспективных направлений российско-африканского сотрудничества. В частности, по его словам, руководители российских компаний совместно с Минэкономразвития РФ "подготовили презентации ключевых российских компетенций, открывающих новые возможности экономического взаимодействия".

Потенциальные экономические партнеры

Путин заявил, что Россия рассматривает многие страны Африки в качестве своих потенциальных экономических партнеров, сотрудничество с которыми могло бы значительно увеличить товарооборот.

"В Африке очень много потенциальных наших партнеров, очень хорошие перспективы для развития, с огромным потенциалом роста", - сказал Путин.

По его словам, за последние пять лет российско-африканский товарооборот вырос более чем вдвое и превысил $20 млрд. "Мне кажется, что это слишком мало", - отметил Путин.

Президент РФ добавил, что из общей суммы товарооборота $7,7 млрд приходится только на Египет.

По его словам, развитие тесных деловых связей отвечает общим интересам России и африканских государств, способствует устойчивому росту экономики, помогает улучшить качество жизни людей, решать многочисленные социальные проблемы.

Путин также отметил, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. "По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет $25 трлн", - добавил он.