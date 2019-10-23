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СФ расширил полномочия Федерального казначейства по размещению средств страхового резерва

В 2019 году объем средств страхового резерва составит 154,3 млрд рублей, в 2020 году - 152,3 млрд рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий полномочия Федерального казначейства и позволяющий ему размещать резервы средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ инициирован правительством РФ.

В настоящее время средства страхового резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний размещаются Фондом социального страхования (ФСС) самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях.

"Указанная функция несвойственна фонду в силу специфики его деятельности, что не позволяет в полной мере осуществлять управление средствами страхового резерва в условиях изменчивой финансовой конъюнктуры и с учетом установленных ограничений в части минимальной процентной ставки. Это фактически приводит к недополучению фондом доходов от размещения средств страхового резерва", - говорится в пояснительной записке к закону.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ Федеральное казначейство осуществляет функции по управлению временно свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов (размещение денежных средств на депозитах, проведение операций репо и так далее).

Законом в Бюджетный кодекс РФ вносятся изменения, предусматривающие закрепление за Федеральным казначейством полномочий по размещению средств страхового резерва в порядке, аналогичном ранее установленному порядку для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета. Доходы от размещения средств страхового резерва в полном объеме зачисляются в бюджет фонда.

Объем средств страхового резерва в 2019 году составит 154,3 млрд рублей, в 2020 году - 152,3 млрд рублей, в 2021 году - 117,9 млрд рублей, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

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