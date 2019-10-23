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Совфед одобрил закон о праве на изучение недр внутренних морских вод без аукциона

Речь идет о предоставлении подобных участков для поиска и оценки месторождений газа, газового конденсата и нефти

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предоставляющий без проведения аукциона право пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ для их геологического изучения. Закон был инициирован правительством РФ.

Речь идет о предоставлении таких участков в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата из утверждаемого правительством РФ перечня участков недр федерального значения.

"Внесение указанных изменений в закон РФ "О недрах" будет являться существенным стимулом для привлечения инвестиций в геологическое изучение внутренних морских вод и территориального моря РФ", - говорится в пояснительной записке к закону.

Закон дает возможность предоставлять такие участки недр в пользование на основании заявки заинтересованных пользователей недр при условии наличия заключений Минобороны России и ФСБ об отсутствии угрозы интересам обороны страны и безопасности государства. Установление порядка рассмотрения заявок предлагается отнести к компетенции правительства РФ. В случае открытия месторождения полезных ископаемых в процессе геологического изучения пользователю недр предоставляется возможность получения права на разведку и добычу полезных ископаемых на открытом месторождении на основании решения правительства РФ.

Принятые ко второму чтению поправки наделили правительство правом по представлению Минобороны России и (или) ФСБ вводить дополнительные требования к созданным в соответствии с законодательством РФ юридическим лицам с участием иностранных инвесторов, которые вправе осуществлять геологическое изучение участков недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

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