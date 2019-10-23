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Глава Ессентуков: город привлекает новых отдыхающих за счет развития событийного туризма

По словам Александа Некристова, за девять месяцев этого года курорт посетило более 172 тыс. гостей, из них 18 тыс. иностранцев

ПЯТИГОРСК, 23 октября. /ТАСС/. Проведение событийных мероприятий, таких как фестивали фейерверков и воздухоплавания, православные ярмарки, гастрономические фестивали и большие музыкальные концерты привлекают в Ессентуки новых отдыхающих, считает глава города-курорта Александр Некристов.

"Чтобы принимать больше отдыхающих, мы развиваем курортную инфраструктуру и событийный туризм. В 2019 году Ессентуки впервые вошли в единый событийный календарь. Это единая концепция, которой по поручению губернатора занялся Минтуризма края. Число событийных мероприятий в Ессентуках за последние четыре года выросло в пять раз", - сказал в среду ТАСС Некристов.

По его словам, повестка в этом году еще более насыщенная, чем в прошлом. "Во второй раз у нас прошел кинофестиваль "Хрустальный источник", который побил все рекорды посещаемости, прошел фестиваль воздухоплавания "КМВ-жемчужина России", дискотека 90-х, фестиваль "О да. Еда!", выставка "Благословенный Кавказ". 24 мая впервые в СКФО в Ессентуках состоялся трехдневный международный фестиваль фейерверков, участниками которого стали российские и зарубежные мастера пиротехники", - сообщил глава города.

Некристов сказал, что на региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards 2019 лидируют несколько событийных проектов, реализованных в Ессентуках. В частности, "Международный фестиваль пиротехнического искусства PyroFivePeak 2019" занял первое место в номинации "Лучшее туристское событие, посвященное году театра". Он подчеркнул, что цифры последних трех лет указывают на то, что город идет в правильном направлении. "За девять месяцев этого года курорт посетило более 172 тыс. гостей, из них 18 тыс. иностранцев", - сказал Некристов.

Глава города-курорта отметил, что каждый год показатель турпотока растет в среднем на 10%. "На средства курортного сбора мы привели в порядок участок Курортного бульвара. В этом году мы реконструируем Верхнюю часть Курортного парка с Николаевскими ваннами, на этот проект пойдут 76 млн рублей курортного сбора", - добавил глава города.

Некристов подчеркнул, что Ессентуки стремятся стать курортом высокого уровня. "Наша главная цель - создать курорт высокого уровня, способного достойно принимать гостей, и сегодняшние Ессентуки доказывают, что мы добиваемся своей цели. Город за свою 194-летнюю историю никогда не был курортом регионального значения. В XIX веке это был царский курорт, потом всесоюзная кузница здоровья, сегодня к нам приезжают из всех уголков России и стран ближнего зарубежья не только за здоровьем, но и за развлечениями", - сказал собеседник агентства.

Популярность Кавминвод

Города Кавказских минеральных вод, в том числе Ессентуки, вошли в десятку лучших городов и регионов России, популярных для оздоровительного отдыха и лечения этой осенью. Такие данные приводит российское аналитическое агентство "Турстат".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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