Глава Ессентуков: город привлекает новых отдыхающих за счет развития событийного туризма

ПЯТИГОРСК, 23 октября. /ТАСС/. Проведение событийных мероприятий, таких как фестивали фейерверков и воздухоплавания, православные ярмарки, гастрономические фестивали и большие музыкальные концерты привлекают в Ессентуки новых отдыхающих, считает глава города-курорта Александр Некристов.

"Чтобы принимать больше отдыхающих, мы развиваем курортную инфраструктуру и событийный туризм. В 2019 году Ессентуки впервые вошли в единый событийный календарь. Это единая концепция, которой по поручению губернатора занялся Минтуризма края. Число событийных мероприятий в Ессентуках за последние четыре года выросло в пять раз", - сказал в среду ТАСС Некристов.

По его словам, повестка в этом году еще более насыщенная, чем в прошлом. "Во второй раз у нас прошел кинофестиваль "Хрустальный источник", который побил все рекорды посещаемости, прошел фестиваль воздухоплавания "КМВ-жемчужина России", дискотека 90-х, фестиваль "О да. Еда!", выставка "Благословенный Кавказ". 24 мая впервые в СКФО в Ессентуках состоялся трехдневный международный фестиваль фейерверков, участниками которого стали российские и зарубежные мастера пиротехники", - сообщил глава города.

Некристов сказал, что на региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards 2019 лидируют несколько событийных проектов, реализованных в Ессентуках. В частности, "Международный фестиваль пиротехнического искусства PyroFivePeak 2019" занял первое место в номинации "Лучшее туристское событие, посвященное году театра". Он подчеркнул, что цифры последних трех лет указывают на то, что город идет в правильном направлении. "За девять месяцев этого года курорт посетило более 172 тыс. гостей, из них 18 тыс. иностранцев", - сказал Некристов.

Глава города-курорта отметил, что каждый год показатель турпотока растет в среднем на 10%. "На средства курортного сбора мы привели в порядок участок Курортного бульвара. В этом году мы реконструируем Верхнюю часть Курортного парка с Николаевскими ваннами, на этот проект пойдут 76 млн рублей курортного сбора", - добавил глава города.

Некристов подчеркнул, что Ессентуки стремятся стать курортом высокого уровня. "Наша главная цель - создать курорт высокого уровня, способного достойно принимать гостей, и сегодняшние Ессентуки доказывают, что мы добиваемся своей цели. Город за свою 194-летнюю историю никогда не был курортом регионального значения. В XIX веке это был царский курорт, потом всесоюзная кузница здоровья, сегодня к нам приезжают из всех уголков России и стран ближнего зарубежья не только за здоровьем, но и за развлечениями", - сказал собеседник агентства.

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