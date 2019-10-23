ФНС с 2020 года будет досчитывать страховые взносы нанимающим самозанятых предприятиям

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 2020 года будет досчитывать предприятиям страховые взносы в случае, если сотрудники предприятия являются самозанятыми, но нанимаются в штат, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

"ФНС видит все те предприятия, которые сегодня пытаются себе вместо штатных работников взять самозанятых, поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальных проверок таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников, а со следующего года уже это ограничение снимается и со следующего года налоговая служба будет уже досчитывать в случае, если самозанятые по сути оказывают услуги только одному предприятию, досчитывать этому предприятию страховые взносы и соответственно подоходный налог", - отметил Силуанов.