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Совфед ратифицировал протокол между Россией и Южной Осетией о режиме торговли товарами

Соглашение, регулирующее вопросы беспошлинной взаимной торговли товарами, было подписано 2 марта 2012 года

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ратификации протокола, предусматривающего внесение изменений в межправительственное соглашение с Южной Осетией о режиме торговли товарами.

Соглашение, регулирующее вопросы беспошлинной взаимной торговли товарами, было подписано 2 марта 2012 года, а протокол к нему - 6 мая 2019 года в Цхинвале в соответствии с распоряжением правительства РФ.

Документом устанавливается, что декларирование вывозимого с территории РФ в Южную Осетию дизельного топлива, бензинов моторных с октановым числом менее 95, а также битума нефтяного осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством РФ. Таким образом, на указанные товары нельзя подавать временную таможенную декларацию с указанием ориентировочного количества товаров и условной таможенной стоимости. Как оговаривается в сопроводительных документах к закону, данное положение не коснется природного газа.

При этом поданные ранее в соответствии с протоколом временные таможенные декларации на соответствующие товары, фактический вывоз по которым не был произведен, считаются не поданными.

Теги
РоссияЮжная Осетия
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