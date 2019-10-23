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Саммит Россия – Африка

Путин уверен, что товарооборот России с ЮАР может быть гораздо больше нынешних $1 млрд

Президент отметил, что Россия придает особое значение сотрудничеству с ЮАР

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Товарооборот России и ЮАР должен быть гораздо больше достигнутого по итогам прошлого года показателя в $1 млрд. Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

По словам главы российского государства, товарооборот двух стран в 2018 года увеличился на 28,5%, до $1 млрд. "Конечно, этого недостаточно, <…> слишком маленькая цифра. Но сделать мы, конечно, можем гораздо больше, надеюсь, что наши сегодняшние контакты дадут хороший импульс этому развитию", - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что РФ взаимодействует с ЮАР по многим направлениям - разработка ресурсов, энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство и гуманитарная сфера. Путин сказал, что Россия придает особое значение сотрудничеству с ЮАР, отметив, что у отношений двух стран "замечательная история". Президент РФ назвал также символичным, что встреча проходит на полях первого саммита Россия - Африка.

Саммит Россия - Африка проходит в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияРамапоса, СирилСаммит Россия – Африка
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