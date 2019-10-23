"Ъ": "Уралтрансмаш" планирует запустить серийное производство трамваев для узкой колеи

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. АО "Уралтрансмаш" (структура "Уралвагонзавод" (УВЗ), входит в корпорацию "Ростех") планирует с 2020 года начать серийное производство трамваев для узкой колеи (шириной 1 м), сообщает "Коммерсантъ".

В России ее используют в трех городах - Евпатории, Калининграде и Пятигорске, уточняется в сообщении.

Также обсуждаются поставки трамваев в Сербию.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.