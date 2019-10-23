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Володин считает правильным еще раз повысить налог на ввоз пальмового масла

Спикер Госдумы предложил поручить главе комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову взять этот вопрос под контроль

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду на заседании заявил, что было бы правильным еще раз повысить налог на ввоз пальмового масла.

В ходе обсуждения законопроекта о бюджете председатель нижней палаты напомнил, что ранее Госдума ввела "льготу для производителей плодов, ягод и винограда". "Да, мы повысили налог на ввоз пальмового масла, было бы правильно повысить еще, чтобы меньше народ травили", - сказал Володин, предложив поручить главе комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову взять данный вопрос под контроль.

"Вместе с этим необходимо признать, что снижение налогов происходит особенно в той части, где нам необходимо решить вопросы импортозамещения", - резюмировал Володин.

С 1 октября вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, исключающие пальмовое масло из перечня товаров, при продаже которых используется льготная ставка НДС в 10% , и дополняющие этот перечень фруктами и ягодами, в том числе отечественным виноградом.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияМакаров, Андрей Михайлович
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