Минтранс подготовил проект правил проведения ТОР

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Минтранс разместил проект приказа об утверждении правил проведения текущего отцепочного ремонта (ТОР) на федеральном портале regulation.gov.ru, сообщает "Гудок".

Процедура публичных обсуждений продлится до 6 ноября 2019 года, уточняется в сообщении.

Законопроект вводит само понятие ТОР грузовых вагонов, а также определяет порядок оплаты услуг перевозчика (ОАО "РЖД") при отправке грузовых вагонов частных операторов в ТОР. В документе прописаны перечень неисправностей груженых и порожних грузовых вагонов, требующих ремонта, ответственность за качество проведения работ, порядок отцепки и прицепки в пути следования для проведения ТОРа, сроки направления подвижного состава на ремонт, пишет "Гудок".

ОАО "РЖД" поддерживает эту инициативу, однако операторы считают, то новые нормы не полностью учитывают интересы собственников подвижного состава и составлены с учетом интереса перевозчика.