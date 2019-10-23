РЖД выбрали потенциальные инфраструктурные проекты в Египте

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и "Египетские национальные железные дороги" изучат возможность сотрудничества по ряду инфраструктурных проектов в Египте, в том числе строительству железнодорожных линий. Соответствующий протокол о намерениях компании подписали в среду в Сочи в рамках экономического форума Россия - Африка. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Согласно документу, стороны намерены предметно изучить возможности сотрудничества по таким потенциальным совместным проектам, как строительство новой линии Манаши - 6 Октября, второго пути на участках Калиуп - Менуф - Танта, Имбаба - Манаши - Итад - Александрия и Танта - Зефта - Загазиг, а также установка современных систем сигнализации, централизации и блокировки на этих участках. Кроме того, стороны рассмотрят возможность сотрудничества в создании единого диспетчерского центра для нужд "Египетских национальных железных дорог"", - говорится в сообщении.

Компании подтвердили заинтересованность в совместной реализации комплексных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры Египта, а также в обучении и повышении квалификации сотрудников египетской компании с привлечением российских высших железнодорожных учебных заведений.

Ранее первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин говорил, что РЖД рассмотрят все возможные варианты финансирования инфраструктурных проектов в Египте. Египет реализует государственную программу по модернизации сети железных дорог, общая протяженность железных дорог страны превышает 5 тыс. км.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.