Бюджет России в 2019 году возместит нефтекомпаниям 427 млрд рублей по обратному акцизу

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Компенсации нефтяным компаниям из федерального бюджета в рамках механизма обратного акциза на нефтепродукты в 2019 году составят 426,6 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем заложено в принятом ранее бюджете на текущий год. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту правительственных поправок в бюджет 2019 года, опубликованному в электронной базе данных Госдумы.

На увеличение компенсаций повлиял ряд факторов, в том числе корректировка расчета демпфирующей компоненты (Кдемп) акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку.

Также на оценку компенсаций повлияли изменения курса доллара по отношению к рублю, цен на нефтепродукты и расходов на их транспортировку, объемов нефтяного сырья, направленного на переработку и динамика мировой цены на нефть марки Urals.

Механизм обратного акциза на нефть действует в России с 1 января 2019 года. Он должен нивелировать отрицательный эффект отмены экспортных пошлин на рентабельность нефтепереработки. Дополнительные компенсации предусмотрены за счет демпфирующей составляющей - по ней государство возмещает компаниям убыток от продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке в условиях более привлекательной экспортной альтернативы. При этом механизм может работать и в обратную сторону, если экспортные цены опускаются ниже внутренних.