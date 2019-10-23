Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году - до 22,058 трлн рублей.
Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти - до 19,503 трлн рублей в 2020 году, до 20,634 трлн рублей в 2021 году и до 21,763 трлн рублей в 2022 году. Существенную долю по-прежнему будут составлять расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.
Профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.
Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.
Документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году - $42,4 за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
Бюджет основывается на базовом прогнозе Минэкономразвития, который предполагает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорение до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно.
Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит $57 за баррель в 2020 году и снизится до $56 и $55 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.
Предельный объем Фонда развития на 2020 год - 585 млрд рублей, на 2021 год - 585 млрд рублей и на 2022 год - 585 млрд рублей. Фонд развития формируется начиная с 2019 года, предусмотрено, что средства фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм РФ, норма будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.
Национальные проекты
Приоритетом расходов федерального бюджета в ближайшие три года станут национальные проекты - на них будет выделено около 7 трлн рублей. При этом финансирование нацпроектов будет ежегодно расти - с 1,982 трлн рублей в 2020 году до 2,692 трлн рублей в 2022 году.
Финансирование нацпроекта "Демография" в 2020 году составит 616,03 млрд рублей, в 2021 году - 634,75 млрд рублей, в 2022 году - 588,25 млрд рублей.
На нацпроект "Здравоохранение" в 2020 году запланировано 299,7 млрд рублей, в 2021 году - 239,95 млрд рублей, в 2022 году - 253,54 млрд рублей.
На нацпроект "Образование" выделено 125,93 млрд рублей в 2020 году, 134,71 млрд рублей - в 2021 году и 119,25 млрд рублей - в 2022 году.
Финансирование нацпроекта "Жилье и городская среда" запланировано в объеме 105,25 млрд рублей в 2020 году, 108,36 млрд рублей - в 2021 году и 189,14 млрд рублей - в 2022 году.
На нацпроект "Экология" в 2020 году направят 87,99 млрд рублей, в 2021 году - 123,02 млрд рублей, в 2022 году - 146,25 млрд рублей.
Финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году составит 104,27 млрд рублей, в 2021 году - 137,4 млрд рублей, в 2022 году - 23,88 млрд рублей.
На реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в 2020 году будет выделено 6,9 млрд рублей, в 2021 году - 6,9 млрд рублей, в 2022 году - 7,48 млрд рублей.
Расходы на нацпроект "Наука" составят 47,39 млрд рублей в 2020 году, 69,78 млрд рублей - в 2021 году, 96,14 млрд рублей - в 2022 году.
На финансирование проекта "Цифровая экономика" выделено 124,2 млрд рублей в 2020 году, 177,89 млрд рублей - в 2021 году, 258,04 млрд рублей - в 2022 году.
Расходы на нацпроект "Культура" в 2020 году составят 14,7 млрд рублей, в 2021 году - 17,83 млрд рублей, в 2022 году - 20,76 млрд рублей.
Финансирование нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составит 38,53 млрд рублей в 2020 году, 51,28 млрд рублей - в 2021 году, 95,44 млрд рублей - в 2022 году.
Расходы на нацпроект "Международная кооперация и экспорт" запланированы в объеме 74,55 млрд рублей в 2020 году, 123,97 млрд рублей - в 2021 году, 219,35 млрд рублей - в 2022 году.
Реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обойдется госбюджету в 337,22 млрд рублей в 2020 году, 391,89 млрд рублей - в 2021 году и 675,4 млрд рублей - в 2022 году.
Реализация госпрограмм
В части государственных программ РФ (всего 44 программы) предусмотрено выделение, в частности, по госпрограмме "Развитие здравоохранения" - 841,9 млрд рублей в 2020 году, 780,4 млрд рублей в 2021 году, 785,8 млрд рублей в 2022 году.
По госпрограмме "Развитие образования" - 209,4 млрд рублей в 2020 году, 215,7 млрд рублей в 2021 году, 168,6 млрд рублей в 2022 году.
По госпрограмме "Социальная поддержка граждан" - 1,466 трлн рублей в 2020 году, 1,512 трлн рублей в 2021 году, 1, 548 трлн рублей в 2022 году.
По госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия - 290,1 млрд рублей в 2020 году, 292,9 млрд рублей в 2021 году, 328,9 млрд рублей в 2022 году.
По госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" - 102,2 млрд рублей в 2020 году, 84,6 млрд рублей в 2021 году, 91,4 млрд рублей в 2022 году.
На реализацию 20 федеральных целевых программ направляется в 2020 году - 379 млрд рублей, в 2021 году - 277,3 млрд рублей, в 2022 году - 278,8 млрд рублей.
Межбюджетные трансферты
Предусматривается выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: в 2020 году - 2, 552 трлн рублей, в 2021 году - 2, 566 трлн рублей, в 2022 году - 2, 482 трлн рублей. Речь идет, в том числе, о дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности: в 2020 году - 717,9 млрд рублей, в 2021 году - 730,8 млрд рублей, в 2022 году - 743,5 млрд рублей, субсидии на реализацию программы "Земский доктор": в 2020 году - 6, 6 млрд рублей, в 2021 году - 6,6 млрд рублей, в 2022 году - 6,6 млрд рублей, субсидии на реализацию программы "Земский учитель": в 2020 году - 1,5 млрд рублей, в 2021 году - 1,1 млрд рублей, в 2022 году - 1,1 млрд рублей.
Позиции депутатов
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя обратила внимание на неэффективность госпрограмм. "С повестки дня не сходит вопрос о неэффективности государственных программ. Вот в 2017 году их было треть, а в 2020 году по 15 программам существуют риски недостижения 10% показателей. В 2017 году по семи программам по 20% показателей не достигнуты цели и по 30% показателям по девяти программам тоже будут не достигнуты", - указала она. По ее словам, программы стали "набором расходных обязательств, которые недостаточно закреплены целями, задачами, показателями". "Мы третий год говорим правительству: избыточное количество показателей. Показатели абсолютно абстрактные. В 2018 году, вот например, расходы на реализацию программ увеличились на 9% , а показатели остались прежними. Получается, где деньги? Жизнь сама по себе, а программы, получается, сами по себе. Так не должно быть", - указала она.
Представитель фракции "Справедливая Россия" Александр Ремезков отметил, что правительство "последние 10 лет продолжает формировать бюджет, используя модель экономической стабилизации". "Надо признать, что использованная правительством экономическая модель позволила сохранить макроэкономическую устойчивость, однако российская экономика так и не вышла на траекторию роста и развития. Обратной стороной достижений стало снижения драйвера экономического роста, низкое качество планирования, низкая эффективность использования бюджетных средств", - сказал он.
Первый вице-спикер Госдумы ("Единая Россия") Александр Жуков отметил, что бюджет содержит очень серьезные средства на реализацию национальных проектов. "Фракция "Единая Россия" предлагает сосредоточиться на том, чтобы как можно эффективнее использовать выделяемые большие средства, прежде всего на нацпроекты", - заявил Жуков. По его словам, Госдума предлагает два варианта поддержки региональных проектов: "Первый - если регион вкладывает деньги в развитие серьезного производства, находит эффективный региональный проект, на эту сумму может быть сокращена его задолженность перед федеральным бюджетом по ранее взятым бюджетным кредитам. Второй - предполагает использование средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе, который сегодня используется только для федеральных инвестпроектов. Мы предлагаем использовать его и для региональных проектов. Для этого потребуются поправки в законодательство, которые при согласии правительства работать над этим удастся внести".
"Главное достоинство бюджета заключается в том, что создана устойчивая бюджетная конструкция, которая позволяет государству выполнить все социальные обязательства независимо от внешней конъюнктуры и санкций", - подытожил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.