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Саммит Россия – Африка

ТМХ поставит в Египет 1,3 тыс. пассажирских вагонов на сумму свыше €1 млрд

Предполагается, что первые поставки состоятся не позднее декабря 2019 года

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Крупный российских производитель вагонов "Трансмашхолдинг" заключил в рамках форума Россия - Африка соглашение с Египетскими национальными железными дорогами на поставку в Египет 1,3 тыс. пассажирских вагонов, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Сумма сделки при этом составит свыше €1 млрд.

Соглашение было подписано на стенде "Российского экспортного центра" в присутствии главы группы РЭЦ Андрея Слепнева.

Ранее стороны уже заключали контракт. "Подписанное дополнительное соглашение к контракту позволит начать финансирование и последующую реализацию совместного российско-венгерского проекта по поставке в Египет 1,3 тыс. пассажирских вагонов различного класса", - рассказали в РЭЦ. В центре убеждены, что такой крупный контракт говорит и о росте российской промышленности, и о востребованности российской техники за рубежом.

Финансирование по контракту и первые поставки техники должны быть осуществлены не позднее декабря 2019 года.

"Мы рассчитываем, что данное соглашение - лишь один элемент в долгосрочной программе модернизации Египетских железных дорог при помощи российских технологий, российского и международного финансирования", - прокомментировал событие генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Соглашение по поставке вагонов в Египет также предполагает организацию на территории Венгрии сборки вагонов из российских комплектующих. Эти вагоны и будут экспортироваться в Египет. Венгерская сторона в лице Hungarian Export-Import Bank Plc (HEXIM) обеспечивает основной объем финансирования проекта. Финансирование проекта также осуществляется за счет страховки экспортно-кредитных агентств Венгрии и Российской Федерации, MEHIB и ЭКСАР, соответственно.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
ЕгипетРоссияСаммит Россия – Африка
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