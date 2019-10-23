Госдума рекомендует кабмину стимулировать инвестпроекты в регионах за счет снижения долга

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Госдума рекомендует правительству РФ подготовить предложения по стимулированию реализации инвестиционных проектов в регионах, в том числе за счет снижения объема выполнения обязательств по погашению задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам. Об этом говорится в постановлении Госдумы о принятии проекта бюджета на 2020 год в первом чтении.

Госдума предлагает правительству внести соответствующие нормы в виде поправок ко второму чтению проекта бюджета, которое намечено на 19 ноября. Кроме того, нижняя палата парламента предлагает кабмину совместно с комитетом Госдумы по бюджету и налогам подготовить до 1 декабря 2019 года поправки в Бюджетный кодекс РФ, направленные на расширение возможностей регионов по привлечению рыночных заимствований для финансирования инвестпроектов, влияющих на рост экономики регионов и признанных приоритетными.

Госдума также ожидает поправок правительства в части распределения между субъектами РФ дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, субсидий (за исключением распределения на плановый период субсидий, предоставление которых обусловлено проведением конкурсных процедур), субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов, имеющих целевое назначение (за исключением трансфертов из резервных фондов президента РФ и правительства РФ, распределяемых на конкурсной основе), иных межбюджетных трансфертов, объемы которых обусловлены поступлением доходов федерального бюджета.

Правительству рекомендуется подготовить до 1 апреля 2020 года предложения о дополнительных мерах по сокращению дифференциации субъектов РФ по уровню бюджетной обеспеченности.

Кроме того, депутаты рекомендуют Министерству экономического развития использовать данные об изменении потребительских цен в размере, не превышающем уровня инфляции, при расчете коэффициента для уплаты Единого налога на вмененный доход (ЕНВД). "Министерству экономического развития Российской Федерации при расчете коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения главы 263 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации, на 2020 год использовать коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в размере, не превышающем уровня инфляции", - говорится в тексте документа.