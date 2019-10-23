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Медведев познакомился с цифровыми новинками для производств

Одна из разработок - инструмент "Эконс", который позволяет оператору установки по производству полипропилена вести технологический процесс с максимально доступной экономической эффективностью

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев ознакомился с новыми цифровыми решениями, которые позволяют дистанционно контролировать промышленную безопасность на опасных предприятиях и решать многие другие задачи. Эти разработки были представлены председателю правительства специалистами ПАО "Сибур холдинг".

Глава кабинета министров приехал в штаб-квартиру компании, где проведет совещание о внедрении систем дистанционного контроля в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. До совещания Медведеву продемонстрировали возможности использования цифровых новинок.

Одна из разработок - инструмент под названием "Эконс" (экономическая консультация), который позволяет оператору установки по производству полипропилена вести технологический процесс с максимально доступной экономической эффективностью. "Мы развернули такую систему на шести предприятиях и ожидаем, что экономический эффект от ее использования по итогам года составит 620 млн рублей", - отметили представители "Сибур холдинга", которые планируют в дальнейшем использовать "Эконс" на всех предприятиях компании. "Класс!" - оценил глава кабинета министров.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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