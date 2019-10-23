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Саммит Россия – Африка

ВЭБ.РФ готов предоставить до €425 млн на приобретение оборудования для НПЗ в Марокко

Общий бюджет проекта оценивается в €500 млн

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ готов предоставить до €425 млн на строительство нефтеперерабатывающего завода в Королевстве Марокко мощностью до 5 млн тонн в год. Об этом сообщил зампред ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

"Бюджет проекта оценивается в €500 млн. Финансирование данного проекта будет осуществляться по схеме межбанковского кредитования. ВЭБ.РФ в свою очередь готов предоставить до €425 млн для приобретения марокканской стороной оборудования и услуг у российских поставщиков и подрядчиков. Прямым кредитором компании, на балансе которой будет реализован проект, станет один из банков Королевства Марокко", - сказал Алгульян.

Договоренности о намерениях рассмотреть возможность финансирования строительства НПЗ были достигнуты между ВЭБ.РФ, РЭЦ и марокканской компанией MYA Energy (входит в Marita Group) на площадке экономического форума Россия - Африка.

Предполагается, что завод будет производить бензин, дизель стандарта Евро-5, авиакеросин, моторное топливо, соответствующее нормам не ниже стандарта Евро-4, и битум. В настоящее время Марокко импортирует около 90% энергоносителей на сумму около $10 млрд в год.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
МароккоСаммит Россия – Африка
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