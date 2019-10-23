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Путин призвал наращивать уровень экономических отношений России и Эфиопии

Президент также отметил партнерское взаимодействие двух стран на международной арене

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал увеличивать товарооборот между Россией и Эфиопией.

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"Поступательно развиваются наши экономические связи. Конечно, объем товарооборота слишком мал и он не достоин ни России, ни Эфиопии", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом. Российский лидер добавил, что стороны должны сделать гораздо больше, чем то, что уже есть на данный момент.

Путин отметил партнерское взаимодействие РФ и Эфиопии на международной арене, в том числе в вопросе обеспечения устойчивого развития мира на африканском континенте. "В этом контексте отмечу роль межправительственной организации по развитию, в которой Эфиопия в настоящее время председательствует", - сказал президент РФ.

Он также выразил удовлетворение уровнем взаимодействия двух стран на площадке Генассамблеи ООН. "Признателен вам за традиционную поддержку и в ряде случаев вхождение в число соавторов российских резолюций Генеральной ассамблеи ООН", - заключил глава российского государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЭфиопияРоссия
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