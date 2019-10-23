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Госсовет Крыма внес в план приватизации на 2019 год нефтяной терминал в Феодосии

Глава региона Сергей Аксенов сообщал, что возможностью покупки этого терминала заинтересовались три крупных российских нефтетрейдера

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Государственный совет Крыма на внеочередной сессии в среду внес нефтяной терминал в Феодосии в прогнозный план приватизации на 2019 год, приняв изменения в план приватизации имущества, находящегося в госсобственности.

Совет министров Крыма 9 июля 2019 года согласовал ГУП "Черноморнефтегаз" учреждение АО "Морской нефтяной терминал" по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов в Феодосии с уставным фондом 769,7 млн рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что три крупных российских нефтетрейдера заинтересовались возможностью покупки нефтетерминала в Феодосии.

"Поправки внесены главой республики и рекомендованы профильным комитетом. Внести изменения в прогнозный план приватизации имущества на 2019 год: включить доли в уставных капиталах обществ, приватизация которых планируется в 2019 году. Это 100% акций АО "Морской нефтяной терминал" в городе Феодосия", - сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

При этом Аксенов не назвал инвестора, который готов участвовать в приватизации.

"Я инвестора называть не буду. Состоятся торги, [он] выиграет на открытом конкурсе, поймаете инвестора и допросите. Если захочет сам сказать. Мне важно, чтобы поступили деньги в бюджет, [чтобы] инвестор, соответственно, вложил деньги в модернизацию и организовал транзит нефтепродуктов через эту базу, чтобы мы получали доходы и рабочие места", - сказал он.

В ноябре 2018 года Аксенов сообщал, что власти республики обратились к правительству РФ с просьбой помочь в поиске крупного нефтетрейдера для прямых поставок топлива в регион. Он отмечал, что наличие такой компании позволит улучшить снабжение полуострова топливом и будет способствовать урегулированию цен. Потребность Крыма в топливе составляет около 40 тыс. т ежемесячно.

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