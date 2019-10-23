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Саммит Россия – Африка

Росгеология изучит углеводородный потенциал Южного Судана, Руанды и Экваториальной Гвинеи

Глава организации Сергей Горьков сообщил, что соглашения будут подразумевать разные направления, в том числе геологоразведку полезных ископаемых - нефти и газа

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Росгеология подписала меморандумы о взаимопонимании с Южным Суданом, Руандой и Экваториальной Гвинеей, предполагающие изучение углеводородного потенциала этих стран. Документы подписаны в рамках экономического форума "Россия - Африка", передает корреспондент ТАСС.

Соглашения подписаны с Министерством горной промышленности Южного Судана, Министерством горной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи и Советом горнодобывающей промышленности и углеводородного сырья Руанды.

Ранее глава "Росгеологии" Сергей Горьков сообщал, что на форуме "Россия - Африка" холдинг планирует подписать соглашения с четырьмя африканскими странами - Экваториальной Гвинеей, Руандой, Южным Суданом и Демократической Республикой Конго - на общую сумму около $100 млн.

По словам Горькова, соглашения будут подразумевать разные направления, в том числе геологоразведку полезных ископаемых - нефти и газа.

Теги
РуандаРоссияЮжный СуданЭкваториальная ГвинеяСаммит Россия – Африка
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