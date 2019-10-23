Объем почтовых отправлений Хайнаня с января по сентябрь достиг почти 100 тыс. единиц

ХАЙКОУ /Китай/, 23 октября. /ТАСС/. Общий объем почтовых отправлений в южной китайской провинции Хайнань за первый три квартала этого года составил 90,9 тыс. писем и других переводов. Такие данные таможни города Хайкоу публикует местная газета "Хайнань жибао".

При этом порядка 89% их общего объема в провинции за указанный период пришлось на посылки, которые доставлялись на Хайнань. Основная их часть поступала из Специального административного района Сянган (Гонконг), Японии, стран ЕС и США. Большинство этих отправлений - коммерческие. Чаще всего люди заказывали сухое молоко, качественные продукты и одежду.

11% посылок, которые направлялись из провинции, были личными. Жители Хайнаня отправляли в посылках подарочные наборы, предметы личного пользования и местную пищевую продукцию.

Установленное на пунктах отправки и приема почтовых отправлений новейшее оборудование, пишет издание, позволяет при помощи технологий ускорить процесс проверки безопасности и повысить эффективность работы почтовых каналов. За первые три квартала таможенной службой города Хайкоу было выявлено свыше 50 случаев подозрительных почтовых отправлений.

После того, как с апреля этого года, указывает таможня Хайкоу, была снижена налоговая ставка на ввоз багажа и входящие почтовые отправления, налоговый сбор в городе к настоящему моменту в общей сложности уменьшился на 196 тыс. юаней ($27,7 тыс.). В ведомстве также отмечают заметный рост объема отправляемых почтой товаров, которые приобретались по каналам электронной торговли.