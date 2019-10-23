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Ледокол "Виктор Черномырдин" завершил ходовые испытания

Отмечается, что системы ручного и автоматического управления судном, навигации и связи, а также радиолокационные станции работали в штатном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин", который строится на петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи", в среду завершил морской этап заводских ходовых испытаний, на которые он вышел в Финский залив 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба верфей.

"Адмиралтейские верфи" завершили морской этап заводских ходовых и государственных испытаний дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Судно вернулось на завод для проведения ревизии и чистовой отделки. Все технические характеристики ледокола в ходе испытаний подтверждены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что системы ручного и автоматического управления судном, навигации и связи, а также радиолокационные станции работали в штатном режиме. Также в ходе испытаний был проверен безвахтенный режим работы: на 24 часа экипаж "отстранили" от несения вахты, управление осуществлялось только с ходового мостика. Судно продемонстрировало высокую маневренность и управляемость, в том числе на полном ходу, испытания на тяговые усилия подтвердили заявленные параметры. Вертолет совершил дневные и ночные взлеты и посадки на носовую и кормовую площадки ледокола, связь вертолета с судном была устойчива.

Ледовые испытания в арктических морях судно пройдет уже после передачи заказчику, поскольку ледовое поле необходимой толщины и прочности установится только в марте-апреле 2020 года.

По словам генерального директора АО "Адмиралтейские верфи" Александра Бузакова, судно до конца года планируется сдать в эксплуатацию, его заказчиком выступает ФГУП "Росморпорт". "Виктор Черномырдин" будет самым мощным неатомным ледоколом в мире, отмечал начальник управления развития и строительства флота ФГУП "Росморпорт" Владимир Штрамбранд. Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт строится с декабря 2012 года, судно планируется использовать на Северном морском пути.

В ноябре 2018 года на строившемся ледоколе произошел пожар. Как сообщили в минувшую среду в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, причиной пожара стал перегрев резервуара с горючим во время работ. В Генпрокуратуре РФ ранее сообщали, что ущерб от инцидента превысил 400 млн рублей.

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