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Члены правительства ознакомились с мерами безопасности производства "Сибура"

Премьер-министр Дмитрий Медведев и сопровождавшие его министры с помощью зажигалки опробовали возможности датчиков
Описание
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и сопровождавшие его министры с помощью зажигалки опробовали возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах "Сибура".

Медведев в среду посетил офис компании и ознакомился с возможностями дистанционного мониторинга, используемыми на предприятиях. "Сибур" применяет видеоаналитику для контроля процесса производства и качества, внедряется технология компьютерного зрения, что позволяет автоматически отслеживать качество продукции и следить за соблюдением техники безопасности.

Система может распознавать также нештатные ситуации. Благодаря этой технологии на монитор оператору выводится картинка с той камеры, где зафиксировано отклонение от штатных показателей.

Премьер технологию оценил.

"То есть, пока проблем нет - экран молчит. Как только что-то происходит, он загорается и уже рабочий решение принимает? Это вроде достаточно просто, но в то же время вполне очевидно и правильно. Я, когда прихожу в любое место, где выведены десятки камер, [задаю себе вопрос], как они за этим следят? Правда, в этом случае нужно очень доверять той программе, которая анализирует [ситуацию] на стандартное состояние", - отметил Медведев.

Также компания в рамках программы цифровизации привлекла для работы на своих предприятиях технологию промышленного интернета вещей. На заводах применяются разработанные в России для "Сибура" беспроводные взрывозащищенные датчики, которые в автоматическом режиме передают в систему информацию о состоянии оборудования - данные о температуре, уровне вибрации, давлении. Это решение позволяет автоматизировать процесс диагностики оборудования и оперативно устранять нештатные ситуации.

Возможности этой технологии представитель компании продемонстрировал небольшим экспериментом: он сымитировал перегрев оборудования - сам начал греть датчик теплом руки, дожидаясь соответствующего сигнала системы.

Затем Медведев предложил не ждать и воспользоваться зажигалкой, которую предоставил вице-премьер Дмитрий Козак. Зампред правительства начал нагревать датчик пламенем, после чего система отреагировала характерным сигналом.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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