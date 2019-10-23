НИУ ВШЭ создаст Центр африканских исследований

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) создаст на базе факультета мировой экономики и мировой политики Центр африканских исследований. О планах по запуску такого центра было объявлено на экономическом форуме Россия - Африка, который проходит в Сочи, сообщили в среду журналистам в пресс-службе НИУ ВШЭ.

"НИУ ВШЭ совместно с российским исследовательским центром по обеспечению внешнеэкономической деятельности "Интеграция экспертизы" создадут Центр африканских исследований. Он заработает на базе факультета мировой экономики и мировой политики и станет одной из ведущих аналитических площадок по сопровождению российско-африканских отношений", - говорится в сообщении.

По словам проректора вуза Андрея Жулина, в университете уже сформирована группа высокопрофессиональных разнопрофильных специалистов, в рамки научных интересов которых входят страны Африки. "В структурных единицах факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ работают востоковеды, регионоведы, специалисты-международники. Центр призван расширить спектр курсов по странам Африки, способствовать активизации научной и издательской деятельности, а также систематизировать существующие исследовательские ресурсы и интегрировать их в мировое научно-образовательное поле", - пояснил он.

В свою очередь член экспертного совета ООО "Интеграция экспертизы", африканист Андрей Маслов отметил, что опыт его компании и практические навыки в сопровождении российских экономических проектов в африканских странах обеспечат Центру базу для прикладных исследований. "В основе деятельности Центра - возможность привлечения для работы не только сотрудников НИУ ВШЭ, но и представителей академических институтов, специалистов-практиков, ведущих зарубежных специалистов для чтения авторских курсов, участия в семинарах, конференциях, круглых столах, организованных Центром. Мы надеемся, что в ближайшие годы Центр африканских исследований НИУ ВШЭ станет ключевым источником компетенций для различных проектов и исследований по африканскому направлению", - заявил он.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс", ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.