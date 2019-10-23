Железнодорожные компании Индии проявляют интерес к сотрудничеству с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийские компании проявляют серьезную заинтересованность в развитии сотрудничества с Россией в области железнодорожного транспорта. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель генерального директора "РЖД Интернешнл" по развитию Сергей Столяров.

"Индийская сторона проявляет к нашим предложениям достаточно серьезный интерес, причем этот интерес демонстрируют и государственные "Индийские железные дороги", и частные компании - строящие инфраструктуру, работающие в сфере производства железнодорожной сигнализации, а также в других областях", - рассказал Столяров по итогам круглого стола с участием российских компаний, представляющих "Российскую инициативу в области железнодорожного транспорта для Индии", который прошел в среду в Нью-Дели в рамках выставки International Railway Equipment Exhibition (IREE 2019).

Свидетельством такого внимания стало обращение с приветственным словом к участникам круглого стола госминистра железных дорог Индии Суреша Ангади Чаннабасаппы, отметил он.

"Это первая такая скоординированная работа российских компаний, которые официально и системно заявили о своей заинтересованности и готовности выйти единой командой на индийский рынок. Мы готовы предложить здесь максимально интересные разработки и современные технологии, позволяющие повысить качество и эффективность работы железнодорожного транспорта, уровень безопасности, а также снизить количество происшествий", - добавил собеседник агентства.

Он рассказал, что "РЖД Интернешнл" предлагает индийской стороне комплексный подход к реализации инфраструктурных проектов. "Мы предлагаем инновационные технологические решения в области создания железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, современные технологии в области управления железнодорожными перевозками, системы сигнализации и повышения безопасности железнодорожных перевозок. Этот комплекс предложений включает продукцию различных российских компаний, многие из которых являются частью холдинга "РЖД", а также участниками Российской инициативы", - указал Столяров.