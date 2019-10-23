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"Трансконтейнер" открыл третий филиал в Китае

Новый офис в провинции Шаньдун будет исполнять заказы по перевозкам в сообщении с КНР, осуществлять контроль за оборудованием в близлежащих регионах и взаимодействовать с локальными перевозчиками

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Трансконтейнер" открыл филиал в городе Циндао провинции Шаньдун в Китае, он является третьим по счету на территории страны, говорится в сообщении компании.

Наряду с уже действующими офисами в городах Шанхай и Шэнчжэнь, новый филиал будет предлагать клиентам услуги "Трансконтейнера", исполнять заказы по перевозкам в сообщении с Китаем через сухопутные и морские погранпереходы, а также осуществлять контроль за оборудованием в близлежащих регионах и взаимодействовать с локальными перевозчиками.

"Основные усилия нового офиса будут сосредоточены на работе с клиентами и партнерами, которые осуществляют деятельность в северных провинциях КНР: Шаньдун, Шаньси, Хэбэй, Тяньзинь, Ляонин, автономном регионе Внутренняя Монголия и других. Эти регионы генерируют 18% товарооборота между Китаем, Россией и странами Европы. На севере Китая сосредоточены производства электроники, оборудования, которое применяется в машиностроении, фармакологии, химической и других индустриях, автомобильной промышленности, а также строительных материалов, экспортируемых в Россию, СНГ и Евросоюз", - отмечается в пресс-релизе компании.

"Трансконтейнер" - ведущий российский оператор контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежат ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.

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РоссияКитай
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