Управляющие компании могут допустить к управлению пенсионными накоплениями на этапе выплат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Управляющие компании (УК) и кредитные организации могут быть допущены к управлению пенсионными накоплениями на этапе выплат после объединения систем обязательного пенсионного страхования (ОПС) и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в рамках Уральской конференции НАУФОР.

Минфин разработал законопроект "О гарантированном пенсионном продукте" вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале. Предполагается, что россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования, а, значит, объединить свои средства в НПО и ОПС. Минфин рассчитывает, что новая система начнет действовать с января 2021 года.

"Мы планируем принять законодательство о санации НПФ и гарантировании НПО. В рамках дискуссии был поставлен вопрос о так называемых "ИИС третьего типа" (индивидуальные инвестиционные счета - прим. ТАСС), - практически допуска управляющих компаний в пенсионную систему. Но нам хотелось бы, чтобы вначале были решены базовые вопросы с изменением в НПО, о сближении системы НПО и ОПС. И после этого мы готовы думать о том, как допустить неких дополнительных участников", - сказал Владимир Чистюхин.

Чистюхин также отметил, что решение касательно допуска страховщиков жизни к выплатной стадии пенсионных активов уже принято и будет аналогично тому, как это ранее предполагалось сделать в рамках ИПК. Относительно других участников предметные дискуссии ЦБ пока не провел, добавил он.

Как сообщалось ранее, новая система пенсионных накоплений предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством.