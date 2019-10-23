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Саммит Россия – Африка
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Россия и Африканский союз подпишут меморандум об основах взаимоотношений

Президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова развивать партнерские связи с региональными структурами Африки не только по линии ЕврАзЭС, но и на двусторонней основе

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности России подписать с Африканским союзом меморандум об основах взаимоотношений.

"Россия, естественно, готова развивать партнерские связи с региональными структурами Африки не только по линии ЕврАзЭС, но и на двусторонней основе. Отмечу в этом контексте подготовленный к подписанию здесь в Сочи меморандум между Россией и Афросоюзом об основах взаимоотношений", - сказал президент, открывая рабочий завтрак с участием руководителей региональных организаций Африки.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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Саммит Россия – Африка
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