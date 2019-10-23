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Медведев заинтересовался системой удаленного контроля за показателями работы сотрудников

Премьер-министр отметил, что такую систему можно было бы внедрить в аппарате правительства

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заинтересовался системой удаленного контроля, которая позволяет следить за показателями работы сотрудников, и считает, что ее можно было бы внедрить в аппарате правительства РФ.

Медведев в среду ознакомился с системами дистанционного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов, внедренных на предприятиях ПАО "Сибур холдинг".

В частности, премьеру рассказали, что для контроля и своевременного обслуживания оборудования, расположенного на заводах, теперь используются мобильные телефоны в специальном взрывозащитном корпусе. Раньше информацию о неисправностях и дефектах оборудования специалисты, совершая обход, записывали на бумаге, это исключало возможность отследить, в том числе и качество такой фиксации.

Теперь, по словам специалистов "Сибура", по маршруту обхода устанавливаются NFC - метки, за которыми закрепляется оборудование, необходимое для проверки. Специалист, передвигаясь по маршруту, прикладывает телефон к метке, и в приложении отображается оборудование, его описание, на что требуется обратить внимание, в случае выявления неисправности, дефект фиксируется.

Автоматически в режиме реального времени вся информация отображается у начальника установки на админ-панели, после чего принимается решения по устранению неисправностей.

Приложение позволяет сотрудникам видеть свои задачи, результаты работ предыдущей смены, фиксировать дефекты, а также собирать большой объем данных, актуальных для построения аналитики и принятия в дальнейшем управленческих решений.

Цифровая доска эффективности

Кроме того, премьеру продемонстрировали и цифровую доску эффективности, на ней отражается - кто в этот момент работает, состав смен, календарь событий, фиксируются отклонения.

"Сотрудники видят ключевые показатели смены, что они сделали - сегодня, вчера, позавчера, какие успехи есть, фиксируются их задачи", - рассказал сотрудник "Сибура".

Руководитель производства, имеющий доступ к системе, оперативно может отреагировать на события.

Медведева заинтересовала эта система, он предложил ее внедрить в аппарате правительства.

"Не знаю, надо ли это в правительстве делать, наверно, это будет тяжеловато. Но в аппарате можно, чтобы видели - кто чем занимается, кто пришел на рабочее место, кто ушел, какие у него задания", - сказал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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