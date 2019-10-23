"Россети Северный Кавказ" провели ремонтные работы на подстанциях Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 октября. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" в рамках подготовки электросетевого хозяйства к зиме провела ремонтные работы на подстанциях для повышения надежности электроснабжения Северной Осетии. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Россети Северный Кавказ" в зоне функционирования филиала "Севкавказэнерго" продолжают ремонтные работы на энергообъектах для повышения надежности электроснабжения потребителей в период зимних холодов. Завершены работы на подстанциях 110 кВ "Кармадон" и "Фиагдон", расположенных в горных ущельях республики. <...> Проведенные работы снижают риски возникновения аварийных режимов в сети и позволят обеспечить надежным электроснабжением потребителей в период максимума нагрузок", - сообщили в пресс-службе.

Подстанция "Кармадон" обеспечивает электроснабжением жителей шести горных сел, а также стратегически важные объекты, например, погрануправление ФСБ России по Северной Осетии. От бесперебойной работы подстанции "Фиагдон" зависит надежность электроснабжения соседнего государства - Республики Южная Осетия, а также жителей 12 высокогорных поселков и аулов в Куртатинском ущелье Северной Осетии. Всего, по данным пресс-службы, работы были проведены более чем на 60 подстанциях 35-110 кВ в республике.

Электроэнергия из России в Южную Осетию поступает по ЛЭП, проходящей по территории Северной Осетии. Население Южной Осетии численностью более 50 тыс. человек периодически остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП, причиной которых становится непогода в горах Северной Осетии.

"Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.