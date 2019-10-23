Экваториальная Гвинея ждет от "Росгеологии" оценки газовых ресурсов

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. "Росгеология" займется оценкой газовых ресурсов Экваториальной Гвинеи, эти данные необходимы стране для развития СПГ-бизнеса. Об этом сообщил журналистам министр шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима в кулуарах экономического форума Россия - Африка.

"У нас есть исторические и текущие данные по запасам ресурсов. Но сейчас нам нужен новый пакет данных. Мы хотим понять, сколько газа у нас есть, потому что мы должны заполнить наш СПГ-завод. Мы также хотим найти больше нефти и металлов. И "Росгеология" этим займется", - сказал он.

При этом глава "Росгеологии" в беседе с ТАСС отметил, что Экваториальная Гвинея и Руанда, с которыми были подписаны соглашения в Сочи, "являются прорывными территориями для России, так как в этих странах Советский союз не работал".