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ВРП Татарстана по итогам 2019 года может вырасти на 1,3% до 2,5 трлн рублей

В 2020-2024 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 102-103,3%

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана прогнозируют рост валового регионального продукта (ВРП) на 1,3% в 2019 году по сравнению с 2018 годом - до 2,5 трлн рублей, сообщил в среду министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев на заседании Госсовета республики.

При этом, по итогам 2018 года Татарстан увеличил ВРП на 1,5% по сравнению с 2017 годом, по итогам года он составил 2,4 трлн рублей.

"Объем валового регионального продукта по итогам 2019 года составит 2 трлн 552,5 млрд рублей при темпе роста 101,3%. В 2020-2024 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 102-103,3%", - сказал он.

По словам министра, по итогам текущего года индекс промышленного производства ожидается на уровне 101,6% против 102,0% в 2018 году.

Объем отгруженной продукции, по его оценке, составит 2 трлн 941 млрд рублей. Рост экономической активности в 2020-2024 годах будет обеспечен, в первую очередь, увеличением объемов промышленного производства в обрабатывающих отраслях.

Согласно стратегии развития республики, объем валового регионального продукта в 2030 году должен превысить 5 трлн рублей.

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РоссияТатарстан
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