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Саммит Россия – Африка

Трутнев выступил за введение обязательной маркировки искусственных алмазов

Вице-премьер считает, что эта мера позволит защитить спрос на натуральные камни

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Обязательная маркировка искусственных алмазов позволит защитить спрос на натуральные камни, разделив эти рынки. Такое мнение выразил в среду вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на секции "Сотрудничество России и Африки в алмазно-бриллиантовой отрасли" в рамках саммита Россия - Африка, который проходит в Сочи.

"Мне кажется, что это правильное направление движения, и если бы мы смогли общими усилиями, скажем, продвинуть решение по обязательной маркировке искусственных камней собственно в камне, то мы бы разделили эти рынки и существенно защитили тот бизнес", - сказал он.

По его словам, законодательство в этой сфере будет аналогично регулированию защиты авторских прав. "Только в этом случае мы защищаем авторские права природы на натуральные камни", - отметил Трутнев.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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