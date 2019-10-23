Костин считает вполне реалистичной ключевую ставку ЦБ в 6% к концу 2019 года

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает вполне реалистичной ключевую ставку Банка России на уровне 6% к концу этого года. Такое мнение банкир высказал журналистам в кулуарах экономического форума Россия - Африка.

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"Я думаю, что можно ожидать снижения ключевой ставки, действительно. Я знаю, что Сбербанк прогнозирует 6% до конца года. Я думаю, вполне реалистично", - сказал Костин. Он добавил, что снижение инфляции может подтолкнуть Банк России увеличить денежную массу, в том числе за счет более низких ставок.

Ранее сообщалось, что Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки Банка России с нынешних 7% до 6% до конца текущего года, а в начале следующего года регулятор может продолжить смягчать денежно-кредитную политику.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 25 октября.