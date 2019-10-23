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Ученые из КБР представили "робота-ритейлера" на международном форуме "Открытые инновации"

ОН предназначен для работы в крупных ритейлерских сетях для решения производственных задач

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский научный центр РАН (КБНЦ РАН) представил на международном форуме инновационного развития "Открытые инновации" многопрофильный "робот-ритейлер" с интеллектуальной системой. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе центра.

"Ученые КБНЦ РАН представили в "Сколково" последнюю разработку - "робота-ритейлера". На стенде Министерства науки и высшего образования "робот-ритейлер" уже второй день привлекает внимание инвесторов", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в центре, уже состоялось несколько встреч с представителями компаний Samsung, РВК и другими заинтересованными лицами. Стенд также посетили первый заместитель министра науки и высшего образования Григорий Трубников и директор департамента инноваций и перспективный исследований Вадим Медведев.

"Робот-ритейлер" предназначен для работы в крупных ритейлерских сетях для решения производственных задач, параллельно мы ведем работы по 40 темам", - цитирует пресс-служба врио председателя КБНЦ РАН Залимхана Нагоева.

О центре

В федеральный научный центр "КБНЦ РАН", образованный в 2016 году, входят институт гуманитарных исследований, институт прикладной математики и автоматизации, институт информатики и проблем регионального управления, институт сельского хозяйства, центр географических исследований, центр социально-политических исследований.

О форуме

VIII Международный форум "Открытые инновации" проходит в "Сколково" 21-23 октября. Соорганизаторы мероприятия - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, фонд "Сколково", РВК, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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