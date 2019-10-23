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Стоимость гречки в России за неделю выросла на 2,6%

В период с 7 по 14 октября стоимость продукта увеличилась на 1,7%, а за неделю до этого - на 1,4%
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Потребительские цены на гречневую крупу в России за неделю с 14 по 21 октября выросли на 2,6%. Об этом говорится в материалах Росстата.

В период с 7 по 14 октября стоимость продукта увеличилась на 1,7%, а за неделю до этого - на 1,4%.

Увеличение стоимости крупы на 21 октября по сравнению с показателем на конец сентября 2019 года составило 5,9%, по сравнению с показателем на конец декабря 2018 года - 13,8%.

В целом, по данным Росстата, инфляция за прошедшую неделю составила 0,1% после четырех недель на уровне ноля. Гречка при этом оказалась наиболее сильно подорожавшим продуктом.

22 октября 2019 года Минсельхоз РФ сообщил о том, что оценивает ситуацию на рынке гречневой крупы как стабильную. По его данным, в сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. В министерстве пояснили, что в связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году на уровне более 1,5 млн тонн средние цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. Средняя максимальная цена в 25,9 рубля за кг зафиксирована в январе 2017 года, а в апреле 2018 года средняя минимальная цена у производителей была 6,2 рубля за кг.

Теги
Россия
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