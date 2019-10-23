Акимов считает, что электронные ПТС не спровоцируют рост мошенничества

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Переход на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) не приведет к росту мошенничества. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с делегатами съезда "Деловой России".

"Нет, не согласен. Как и с тем, что все электронное якобы провоцирует рост мошенничества. Если это правильное решение с правильной архитектурой и на правильной технической базе, то нет, наоборот, предотвращает мошенничество. Рост мошенничества провоцирует бумага", - процитировал слова вице-премьера его официальный представитель.

Как писала газета "Коммерсантъ", переход на ЭПТС может привести к росту мошеннических схем на рынке. Это связано с тем, что система не обязывает собственника машины указывать себя в ЭПТС, а россияне не могут узнать внесенные в ЭПТС данные об автомобиле. В итоге, приобретая автомобиль, покупатель не сможет быть уверенным, что подписывающий договор продавец на самом деле его собственник, отмечали в издании.

Переход на ЭПТС ранее перенесли с 1 ноября 2019 года на 1 ноября 2020 года. Соответствующие решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по инициативе Белоруссии.