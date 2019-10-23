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Саммит Россия – Африка

РЖД и ТМХ примут участие в железнодорожных проектах Анголы

РЖД, "ТМХ Интернэшнл", ангольская компания "Аэнерджи С.А." и "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" создадут рабочую группу для оценки состояния ж/д сектора Анголы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские железные дороги, "ТМХ Интернэшнл", ангольская компания "Аэнерджи С.А." и "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" на полях саммита Россия - Африка заключили меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении РЖД.

Стороны договорились объединить усилия для продвижения, совместной разработки и реализации железнодорожных проектов в Анголе, которые позволят добиться конкурентоспособности региона.

В частности, речь идет о развитии железнодорожной инфраструктуры - о модернизации и строительстве ремонтных мастерских, грузовых железнодорожных станций и специализированных железнодорожных терминалов, внедрении цифровых систем обслуживания, сигнализации, телекоммуникаций и диспетчеризации на базе IT, интеграции специализированного тягового и нетягового подвижного состава, железнодорожного оборудования.

"Документом также предусмотрено сотрудничество в области структурирования проектного финансирования на основе российских грантов. Кроме того, меморандум предполагает готовность сторон взаимодействовать в сфере обучения и повышения квалификации персонала. Согласно меморандуму, стороны создадут рабочую группу, которая оценит состояние железнодорожного сектора Анголы, определит приоритеты, отвечающие стратегии правительства страны в отношении железнодорожного сектора, и разработает план действий по поддержке реализации потенциальных пилотных проектов", - отмечается в пресс-релизе холдинга.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
АнголаРоссияСаммит Россия – Африка
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