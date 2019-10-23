В Новосибирске продолжат строительство станции метро "Спортивная"

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Городские власти продолжат строительство станции метро "Спортивная", которую планируют открыть к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, сообщается в среду на сайте новосибирского областного отделения КПРФ со ссылкой на слова мэра Новосибирска Анатолия Локтя в горсовете 23 октября.

Ранее правительство Новосибирской области предложило мэрии города заключить однолетний контракт на строительство станции метро "Спортивная" вместо трехлетнего в связи с отсутствием федерального финансирования, поскольку стоимость строительства - почти 2,63 млрд рублей - является значительной для областного бюджета.

"У нас есть деньги на 2019 год. Ведутся работы, строительство начато. Деньги в основном областного бюджета, есть небольшая доля нашего софинансирования. У нас есть рамочные договоренности, но пока поддержки в государственном бюджете нет. Мы намерены ее добиться и ведем переговоры с вышестоящими органами власти. Это наша единая позиция и общая задача с областным правительством", - приводятся в сообщении слова мэра города. Новое годовое соглашение позволяет провести подготовительный этап работ, стоимостью 385 млн рублей, по строительству станции метро.

Проект строительства станции метро "Спортивная" в Новосибирске включен в план возведения ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В начале июня проект метро получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Заявка на строительство была отправлена на повторное рассмотрение после устранения замечаний. Положительное заключение экспертизы мэрия получила 20 августа. Начальная цена контракта составляла почти 2,63 млрд рублей, срок был обозначен до ноября 2021 года. Однако 10 октября на сайте госзакупок появилась информация, что конкурс на строительство станции метро был отменен из-за изменения состава работ по проекту.

Международная федерация хоккея в мае 2018 года утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина пойдет на саму спортивную площадку, оставшаяся часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.