Сбербанк оценил рынок искусственного интеллекта в 2020 году

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Рынок искусственного интеллекта (ИИ) в 2020 году составит более $70 млрд. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе саммита Россия - Африка, сообщает в среду пресс-служба финансовой организации.

"По разным прогнозам, объем мирового рынка искусственного интеллекта в 2020 году составит более $70 млрд, африканский континент достигнет объемов, превышающих $170 млн, а российский рынок превысит отметку в $470 млн", - приводит его слова пресс-служба.

Ведяхин отметил, что за последние несколько лет интенсивно растет глобальная киберпреступность, атаки становятся более масштабными и опасными, нанося колоссальный ущерб мировой экономике.

"По оценкам международных экспертов, общие потери от кибератак в 2018 году только на африканском континенте составили $295 млн, а в мировом масштабе более $1,5 трлн. И если ничего не предпринимать, то уже через несколько лет ущерб достигнет $8 трлн. Однако, несмотря на рост киберугроз, мы понимаем, что будущее - за новыми технологиями, основанными в том числе на ИИ. Развитие технологий ИИ - это будущее не одной страны или компании, а всего человечества, и мы видим здесь огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия и ряд африканских стран подписали в рамках форума Россия - Африка соглашение о создании механизма финансовой поддержки торговых сделок между странами. Соглашение заключено в четырехстороннем формате между АО "Российский экспортный центр", ПАО "Сбербанк", ВЭБ.РФ и Gemcorp Capital LLP. Объем платформы, созданной в рамках соглашения, составит $5 млрд.

О форуме

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором участвуют главы государств, представители бизнеса и госструктур.

Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.