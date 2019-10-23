Facebook не будет запускать Libra, пока не получит одобрение всех регуляторов

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Компания Facebook не станет запускать собственную криптовалюту Libra, пока не получит одобрение от всех американских регуляторов. Об этом говорится в письменном вступительном слове главы компании Марка Цукерберга к слушаниям, проходящим в среду в комитете Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам.

"Некоторые предполагали, что мы собираемся обойти регуляторы и правила. Мы хотим ясно дать понять: Facebook не будет участвовать в запуске платежной системы Libra где-либо в мире, пока все регуляторы США ее не одобрят. Мы поддерживаем задержку ее запуска, пока не будут полностью решены все вопросы, вызывающие опасения американских регуляторов", - говорится в заявлении.

При этом Цукерберг отметил, что отказ от инноваций приводит к ряду рисков, связанных, помимо прочего, с Китаем. "Пока мы обсуждаем эти вопросы, остальной мир не ждет. Китай быстро продвигается к запуску подобных идей в ближайшие месяцы", - подчеркнул он.

Цукерберг также пояснил, что управлять проектом Libra будет специально созданная Libra Association - коалиция из более чем 20 компаний и организаций. "Мы гордимся тем, что помогли создать коалицию из 21 члена - компаний и оказывающих социальное влияние организаций. <...> Libra Association создана, у нее есть структура управления, она будет управлять проектом", - сказал Цукерберг. При этом он подчеркнул, что Libra Association останется независимой. "Мы ее не контролируем", - сказал он.

Криптовалюта Libra

Компания Facebook в июне текущего года объявила, что планирует выпустить собственную криптовалюту Libra в следующем году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как "отправить текстовое сообщение на телефон". Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Министр финансов США Стивен Мнучин в июле заявил, что американская администрация "выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма". Президент США Дональд Трамп отметил, что Libra, по его мнению, будет иметь "низкую стабильность и надежность". Министры финансов стран Группы семи предупредили, что криптовалюта от Facebook может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.

В начале октября стало известно, что из проекта Facebook по созданию Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, PayPal и Ebay.