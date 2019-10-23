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Саммит Россия – Африка

Роботы пермской компании "Промобот" закупят компании из Сенегала и Нигерии

В этих странах также откроются дистрибьюторские центры

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Компания "Промобот" представила на форуме Россия - Африка в Сочи своего робота и уже заключила соглашения с представителями Сенегала и Нигерии о покупке "Промоботов" и открытии дистрибьюторских центров в этих странах. Об этом в среду ТАСС в кулуарах форума рассказал основатель, директор по развитию пермской компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Это робот "Промобот", он может общаться с людьми на любые темы, перемещаться, избегая столкновений, двигать руками и головой, работать в качестве администратора, промоутера, музейного гида. Сегодня таких работает 500 штук по всему миру, в 35 странах. Сегодня здесь мы ищем партнеров, потенциальных клиентов и дистрибьюторов для работы в Африке. На данный момент мы уже подписали два соглашения с представителями Нигерии и Сенегала о том, чтобы открыть дистрибьюторские центры в их странах", - рассказал он.

По словам Кивокурцева, по условиям контракта компании из Нигерии и Сенегала закупят по одному "Промоботу", а также откроют в своих странах сервисные центры. Он уточнил, что в перспективе в 2019-2020 годы Сенегал закупит еще семь роботов, а Нигерия - 10 "Промоботов". "Также были проведены беседы более чем с 20 контактами с представителями абсолютно разных стран: от Демократической республики Конго до Судана, еще интерес проявили более десяти компаний, и потенциальная сумма контрактов может превысить $500 тыс.", - сообщил собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, гости форума с удовольствием общаются с пермским роботом, задают ему вопросы и изучают его.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в более чем 30 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников, все продукты компании производят и разрабатывают в России.

23-24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором участвуют главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и форума.

Теги
НигерияСенегалРоссияПермский крайСаммит Россия – Африка
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