Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума утвердила во II чтении порядок использования остатков средств федерального бюджета

Законопроект не распространяется на субсидии, связанные с реализацией нацпроектов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий особенности использования в 2020 году остатков средств федерального бюджета. Законопроект инициирован правительством РФ и является документом, сопутствующим проекту федерального бюджета на 2020 год.

Документ создает правовые основания для направления остатков средств федерального бюджета на начало 2020 года на следующие цели: увеличение бюджетных ассигнований на реализацию ряда решений президента и правительства в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, развития ОПК, на оплату госконтрактов, расчеты по которым в 2019 году проводились с применением казначейского обеспечения обязательств, на увеличение резервного фонда правительства РФ за счет переноса всех иных ("не связанных") остатков 2019 года.

Законопроект также предусматривает возможность переноса в 2020 году остатков средств федерального бюджета в объеме неполного использования в 2019 финансовом году бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, с их направлением на те же цели в очередном финансовом году. Для оказания финансовой помощи субъектам РФ предусматривается возможность направления в 2020 году на эти цели остатков средств федерального бюджета в случае неполного использования дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в 2019 году.

Законопроект не распространяется на субсидии, связанные с реализацией нацпроектов, единые предельные уровни софинансирования расходных обязательств субъектов РФ на очередной финансовый год и плановый период. Как ранее отмечал глава Минфина Антон Силуанов, для нацпроектов предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъектов со стороны федерального центра может составлять и 95%, и 99%, в то время как согласно нормативам Бюджетного кодекса он составляет 70%.

"Распространение утвержденных на 2019-2021 годы предельных уровней софинансирования для субсидий на реализацию национальных проектов на весь срок их реализации обеспечит прозрачность и предсказуемость оказания финансовой поддержки бюджетам субъектов РФ при реализации нацпроектов, а также даст возможность заключать с субъектами РФ соглашения о предоставлении субсидий на весь срок реализации национальных проектов", - говорится в пояснительной записке.

Документ также устанавливает временное значение коэффициента, используемого при установлении базового объема федерального дорожного фонда, на 2022 год в размере 0,36, так как такое значение коэффициента учтено в проекте федерального бюджета на трехлетку при расчете объема федерального дорожного фонда на второй год планового периода (на 2022 год).

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Александр Шохин считает, что ключевую ставку ЦБ снизят по итогам заседания совета директоров регулятора 25 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС