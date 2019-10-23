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Продукцию сельхозпредприятий КБР представят на выставке Agroworld-2019 в Казахстане

Выставка пройдет с 6 по 8 ноября

НАЛЬЧИК, 23 октября. /ТАСС/. Предприятия агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии (КБР) представят свою продукцию 6-8 ноября на Центрально-Азиатской международной выставке Agroworld-2019 в Казахстане. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Свою продукцию в рамках коллективного стенда региона представят ведущие предприятия республики, специализирующиеся на выращивании высококачественного посадочного материала семечковых и косточковых культур, производстве сельхозоборудования и новейших образцов техники, а также готовых кормов для животных", - говорится в сообщении.

Организаторы ожидают в этом году представителей более 120 компаний из 15 стран мира. Программа мероприятий включает в себя образовательную платформу, круглые столы и презентации агроинноваций, обсуждение актуальных вопросов и лучших мировых практик развития сельского хозяйства.

Выставка Agroworld Kazakhstan - это комплексное деловое мероприятие международного масштаба, которое дает возможность ознакомиться с последними достижениями в сельскохозяйственной отрасли и обменяться опытом, проходит с 2006 года. В прошлом году участие в форуме приняли 106 компаний из 16 стран мира. Национальные стенды представили Германия, Италия, Корея, Нидерланды, Россия.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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