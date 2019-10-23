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SunSpec Alliance обеспечит безопасность данных в солнечной энергетике с помощью блокчейна

В основе новой системы будет лежать технология распределенного реестра

ТАСС, 23 октября. Сообщество SunSpec Alliance, объединяющее более 100 компаний в сфере солнечной энергетики, объявило о формировании рабочей группы для создания системы безопасности данных об энергоресурсах на основе технологии блокчейн, сообщило издание Solar Power World.

Участники рабочей группы займутся разработкой технических требований и спецификаций для создания децентрализованной системы, способной обеспечить надежный уровень защиты данных, получаемых от электромобилей и солнечных электростанций. В основе новой системы будет лежать технология распределенного реестра.

Результаты исследований рабочей группы буду использованы для оценки надежности производственной цепочки и выработки соответствующих рекомендаций для руководящих органов. Набор итоговых рекомендаций будет представлен в начале 2020 года.

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